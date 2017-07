Verba para carnaval revolta e deputado pode mudar voto

A liberação de R$ 13 milhões para o desfile das escolas de samba do carnaval do Rio pode abrir uma nova crise entre o governo e a bancada do PMDB na Câmara. Inconformado com a ajuda do governo federal em meio à crise econômica atual, o deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG) reclama que há outras prioridades no País e alerta que a concessão às agremiações cariocas gera um desgaste com o eleitorado, o que pode levar deputados a votar a favor da denúncia contra o presidente Michel Temer, na próxima semana. Ele mesmo revelou que tendia a votar contra a denúncia, mas agora poderá rever seu posicionamento.

Diante da decisão da Prefeitura do Rio em reduzir em 50% os repasses ao desfile de 2018, o governo resolveu abrir os cofres. Apesar do prefeito Marcelo Crivella ter cortado R$ 6,5 milhões, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Luiz Castanheira Alexandre, disse nesta terça-feira a Temer que eram necessários R$ 13 milhões para garantir o carnaval do ano que vem e saiu do Palácio do Planalto com a garantia de que o aporte será feito.

LEIA TAMBÉM: TCU fecha o cerco a parcerias da JBS com o setor público

A concessão gerou revolta no grupo de WhatsApp do PMDB na Câmara. Cardoso Jr. e Lúcio Mosquini (RO) reclamaram da promessa de repasse ao carnaval carioca em detrimento de outras demandas consideradas mais urgentes por outros Estados. Houve ainda quem criticasse o sinal trocado do Palácio do Planalto de liberar recursos poucos dias após anunciar aumento de impostos sobre combustíveis para ajudar no fechamento das contas públicas.