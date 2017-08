Vem pra Rua faz manifestação no Rio pedindo saída de Gilmar Mendes

Manifestantes do movimento Vem Pra Rua fazem um ato na orla da Praia de Copacabana, zona sul do Rio, na manhã deste domingo, 27, na altura do posto 5. Vestidos de amarelo e verde e com bandeiras do Brasil, eles protestam principalmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, que soltou envolvidos na Lava Jato do Rio.

Eles gritam “Fora, Gilmar” e também pedem mais celeridade da presidente do STF, Cármen Lúcia, para julgar os pedidos de suspeição de Mendes. Alguns também levam bonecos do juiz federal Sérgio Moro e usam camisas com fotos dos procuradores da Lava Jato.

O protesto, que recebeu o nome de “Circuito dos Corruptos”, pretende percorrer a casa da ex-presidente Dilma Rousseff, em Copacabana, de Aécio Neves, em Ipanema, do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), no Leblon, e do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), no mesmo bairro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.