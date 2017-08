Vem pra Rua duscute com apoiadores de Dilma em protesto

Policiais fizeram um cerco para separar os dois grupos e não haver confronto físico. Mesmo assim, houve muito verbal e organizadores chegaram a acelerar o protesto e pediram calma aos manifestantes.” Vamos para a casa do Aécio agora, que nós não temos bandidos de estimação”, disseram no microfone.

Manifestantes do movimento Vem Pra Rua que fazem protesto neste domingo discutiram com apoiadores da ex-presidente Dilma Rousseff, que estavam em frente a sua casa, em Copacabana, zona sul do Rio. O grupo de cerca de 20 pessoas com bandeiras da ex- presidente esperava a manifestação do Vem Pra Rua, que é contrário do PT, passar no local.

O momento foi um dos poucos do protesto, que recebeu o nome de “Circuito dos Corrupto”, que citaram nomes de políticos. A maioria do tempo eles gritam “Fora, Gilmar” , o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que soltou envolvidos na Lava Jato do Rio. Também pedem mais celeridade da presidente do STF, Carmen Lucia, para julgar os pedidos de suspeição de Mendes. Alguns também levam bonecos do juiz federal Sérgio Moro e levam faixas de apoio ao juiz federal do Rio Marcelo Bretas, que julga os processos da Lava Jato do Rik.

O protesto também percorreu a casa do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), no Leblon, e do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), no mesmo bairro.

