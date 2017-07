Vem Pra Rua anuncia ‘Mapa Afasta Temer’ e manifestação contra o presidente

Um dos principais organizadores das manifestações que pediram o impeachment da presidente Dilma Rousseff no ano passado, o Vem Pra Rua adotou estratégia semelhante para pedir o afastamento do atual ocupante do cargo, Michel Temer.

Uma semana depois de declarar publicamente seu posicionamento a favor do afastamento do presidente, o grupo anuncia a criação do Mapa Afasta Temer, com a publicação diária do posicionamento de cada um dos deputados sobre a admissibilidade ou não da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o peemedebista, além da realização de atos de rua, marcados para agosto.

O placar vai ao ar a partir das 17 horas desta quarta-feira, 5. A ideia é pressionar os parlamentares a votarem pela autorização para que o STF dê andamento à denúncia.