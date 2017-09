Vallisney abre ação contra dois por fraudes da Odebrecht no FI-FGTS

O juiz federal Vallisney de Oliveira, da 10.ª Vara de Brasília, abriu ação penal contra André Luiz de Souza, integrante do conselho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e Vitor Hugo dos Santos Pinto, que foi servidor da Caixa Econômica Federal (CEF), por propinas da Odebrecht, no âmbito da Operação Sépsis.

As investigações dão conta de que, valendo-se dos cargos públicos, os dois influenciaram em decisões que beneficiaram empresas do grupo Odebrecht, que receberam investimentos de recursos oriundos do FI-FGTS e de carteiras administradas.

Segundo a denúncia, André Luiz recebeu pagamentos de R$ 27,5 milhões e de US$ 8,3 milhões; Vitor Hugo teria levado US$ 400 mil. Em maio, os dois foram presos preventivamente por tentar dificultar as investigações e ocultar recursos mantidos no exterior.