Vaccarezza diz que dinheiro vivo em casa é ‘empréstimo de amigo’

“Uma parte do dinheiro encontrado está declarada no imposto de renda desde o exercício de 2015, a outra tem origem em um empréstimo contraído por um amigo perante a Caixa Econômica Federal e os documentos comprobatórios serão anexados ainda hoje aos autos. O valor apreendido seria usado para o custeio de uma cirurgia de remoção de câncer na próstata, cujo procedimento preparatório seria realizado hoje (segunda-feira, 21,) pela manhã, em SP, no hospital Sírio Libanês”, afirmou.

Vaccarezza é suspeito de receber propina de US$ 500 mil decorrentes de contratos da Petrobras.

Sobre o depoimento de Cândido Vaccarezza, o advogado Marcellus Ferreira Pinto esclarece, por meio de nota, que "todos os questionamentos foram respondidos. Não há provas de participação de Vaccarezza no esquema que vitimou a Petrobras, os indícios são frágeis e incapazes de sustentar uma ação penal. Uma parte do dinheiro encontrado está declarada no imposto de renda desde o exercício de 2015, a outra tem origem em um empréstimo contraído por um amigo perante a Caixa Econômica Federal e os documentos comprobatórios serão anexados ainda hoje aos autos. O valor apreendido seria usado para o custeio de uma cirurgia de remoção de câncer na próstata, cujo procedimento preparatório seria realizado hoje pela manhã, em SP, no hospital Sírio Libanês. A defesa confia nos Tribunais e acredita na soltura de Vaccarezza após o fim do período da prisão temporária".