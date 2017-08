União honrou R$ 221,59 mi em dívidas de Estados e municípios em julho

A maior parte da dívida que precisa ser coberta pelo Tesouro é do Estado do Rio de Janeiro. Em julho, o governo fluminense deixou de pagar R$ 208,70 milhões e, no acumulado do ano, a dívida do Rio que foi paga pela União chega a R$ 2,008 bilhões.

O custo para a União é ainda maior porque uma liminar proíbe o Tesouro de resgatar as contragarantias do Rio de Janeiro para cobrir esse gasto. Normalmente, quando a União precisa honrar uma dívida estadual, ela executa as contragarantias ao deixar de repassar para o ente as cotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e outras receitas, como o IPI de exportação. Com a impossibilidade de executar as contragarantias do Rio, o total recuperado em junho foi de apenas R$ 7,97 milhões, ou 3,6% do total honrado.

Desde o ano passado, o prejuízo da União – o montante ainda a ser recuperado – soma R$ 1,439 bilhão. A quase totalidade desse valor é causada por duas decisões judiciais em favor do Rio de Janeiro.

