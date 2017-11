Um dia após racha oficial no PSDB, Temer tem agenda com ministro tucano

Um dia depois de o PSDB escancarar o racha com a destituição de Tasso Jereissati, pelo senador Aécio Neves, e de o presidente Michel Temer reconhecer que sofre pressão de outros aliados – como o Centrão – para antecipar a reforma ministerial, o presidente tem em sua agenda um único compromisso oficial, até o momento, nesta sexta-feira, e é com um ministro do PSDB: o das Relações Exteriores, Aloysio Nunes.

Temer receberá, junto com Aloysio Nunes, às 11h desta sexta-feira, o vice-presidente da Comissão Europeia para Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade, Jyrki Katainen, e os chanceleres do Mercosul. O europeu esteve na quinta-feira na Argentina e vem ao Brasil para dar um impulso político às negociações do acordo comercial Mercosul-União Europeia.

Já outro ministro tucano, o da Secretaria de Governo, e cujo cargo é um dos cobiçados por aliados insatisfeitos, viaja no inicio da tarde para Salvador. Antônio Imbassahy era um dos poucos palacianos que costumam ficar às sextas-feiras no Planalto, mas hoje optou por voltar ao seu reduto eleitoral.