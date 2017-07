Um dia após a prisão de Geddel, Temer recebe irmão do ex-ministro

O presidente Michel Temer recebeu nesta terça-feira, 4, o irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, deputado Lucio Vieira Lima, em uma reunião no Palácio do Planalto. Geddel, que é amigo pessoal de Temer há mais de 30 anos, foi preso ontem. O encontro aconteceu às 13h30, logo depois de uma reunião de Temer com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, com líderes às 13 horas. Os dois compromissos não estavam previstos inicialmente na extensa agenda de Temer, que dedicou o dia a atender parlamentares.

Com a prisão do ex-ministro da Secretaria de Governo, chamado de “mensageiro” pelo empresário Joesley Batista, da JBS, o Palácio do Planalto segue preocupado com possíveis investidas do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sobre os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral). Investigados na Operação Lava Jato, eles são os auxiliares mais próximos do presidente Michel Temer.