Tucanos pró-Temer defendem substituição de Tasso

Pouco mais de uma dezena de deputados federais do PSDB se reuniu nesta segunda-feira, 21, em um jantar de mais de quatro horas que invadiu a madrugada para deliberar sobre o “comportamento” do presidente interino do partido, senador Tasso Jereissati (CE). “Aconselhados” pelo governador de Goiás, Marconi Perillo, e acompanhados dos ministros Bruno Araújo (Cidades) e Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo), os parlamentares favoráveis ao governo do presidente Michel Temer (PMDB) decidiram pedir a “correção” ou a “substituição” do senador do comando da legenda.

A deliberação será levada aos líderes partidários ainda nesta semana, o que deve aprofundar o racha interno no partido. Na avaliação dos deputados, Tasso Jereissati tem tornado público um posicionamento diferente do decidido pela maioria do partido nas reuniões internas.

LEIA TAMBÉM: Em clima de desconfiança, Temer vai para Argentina e Maia fica na Presidência

“Desde aquela reunião ampliada da Executiva (dia 12 de junho, que resultou na decisão por não desembarcar do governo Temer), já começou esse comportamento. O partido decide uma coisa e, em público, o porta-voz se posiciona de maneira diferente. Então é evidente que nós acreditamos que isso pode ser corrigido. Vamos tentar exaurir esse processo. Se não for possível, somos adultos, responsáveis, então acredito que haverá bom senso ou pra seguir no caminho que estamos ou num processo de diálogo que permita substituição sem que haja vencidos ou vencedores”, disse o deputado tucano Rogério Marinho (RN), que falou publicamente pelo grupo após o jantar.