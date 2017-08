TSE pode julgar recursos de eleição no Amazonas na próxima quinta-feira

O presidente do TSE e ministro do STF, Gilmar Mendes, queria que a Corte julgasse os embargos na quarta-feira, 9. Mas como o ministro Luís Roberto Barroso não estará em Brasília, o julgamento acontecerá na quinta-feira.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode julgar nesta quinta-feira, 10, os embargos de declaração da defesa do ex-governador do Amazonas José Melo (Pros) pela sua cassação. O TSE sinaliza dessa forma que o processo eleitoral no Amazonas não corre risco de ser anulado, apesar da defesa do governador afastado ainda poder apresentar recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Para demonstrar segurança jurídica no processo eleitoral, o presidente do TSE, Gilmar Mendes, esteve ontem em Manaus acompanhando a votação em primeiro turno. O segundo turno está marcado para o dia 27 de agosto, mas ainda não há consenso quanto à data da posse. A previsão é que o governador eleito assuma no dia 6 de outubro, mas políticos locais pressionam para que o evento seja antecipado.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), disse em entrevista à Rede Diário de Comunicação (RDC) que não há necessidade de esperar até o dia 6 para a posse do novo governador. “Cada minuto após a eleição deve ser aproveitado para resgatar a credibilidade e a economia. Ouvi o desembargador Yedo, [presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas] dizendo que a posse seria em outubro, mas eu rogo a ele que seja em dez dias, no máximo. A prorrogação da interinidade não é boa para a saúde econômica do nosso Estado”, afirmou o prefeito.

Os ex-governadores Amazonino Mendes (PDT) e Eduardo Braga (PMDB) disputarão o segundo turno. Amazonino obteve 38,7% dos votos válidos, o que equivale a 577.397 eleitores. Já Braga, obteve 25,36% que somam 377.680. Em terceiro lugar ficou a ex-deputada Rebecca Garcia (PP) com 18,06% (268.922 votos).