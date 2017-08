TSE autoriza atuação das Forças Armadas para segurança em eleição no Amazonas

Na sessão desta quinta-feira, 3, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou o envio de militares das Forças Armadas para garantir a segurança de 23 municípios do Estado do Amazonas, onde haverá no próximo domingo, 6, eleição para governador e vice-governador.

Além de Manaus, receberão o reforço de segurança os seguintes municípios: Coari, Tefé, Lábrea, Humaitá, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, Tabatinga, Santo Antônio do Içá, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Maués, Manacapuru, Fonte Boa, Boca do Acre, Manicoré, São Gabriel da Cachoeira, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Autazes, Atalaia do Norte e Presidente Figueiredo.

“A gente não tem noção da complexidade do trabalho que se realiza e da logística que se exige para que uma eleição como esta seja realizada. Muitas vezes, nós, em Brasília, não conhecemos a dimensão dos desafios”, disse o presidente do TSE, Gilmar Mendes.