Tribunal reduz pena imposta por Moro a doleiro

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) diminuiu, nesta quarta-feira, 9, a pena do doleiro Raul Henrique Srour, um dos operadores de câmbio envolvidos no pagamento de propinas das empreiteiras para os diretores da Petrobras. A sentença passou de 7 anos e 2 meses para 5 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão. Essa é a 15ª apelação criminal da Operação Lava Jato julgada pelo tribunal. As informações são do site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Segundo o entendimento da 8ª Turma, a sentença que condenou Srour por corrupção e lavagem de dinheiro teria elevado demais a pena-base com fundamento na existência de duas circunstâncias judiciais negativas, o que foi corrigido pelo colegiado, resultando na diminuição.

Conforme a sentença da 13ª Vara Federal de Curitiba, o réu teria praticado condutas destinadas ao fornecimento de dinheiro em espécie sem que tais operações fossem adequadamente registradas perante às autoridades competentes.