TRF inicia julgamento sobre pedido de prisão de 3 deputados do Rio pelo PMDB

A 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região (TRF) decide nesta quinta-feira, 16, se três deputados estaduais do Rio de Janeiro pelo PMDB – Jorge Picciani (presidente da Assembleia Legislativa), Paulo Melo e Edson Albertassi – serão presos a pedido do Ministério Público Federal. O julgamento começou no período da tarde desta quinta.

Alvos da Operação Cadeia Velha, desdobramento da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, os três são acusados de usar os cargos políticos para a prática de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

A decisão será tomada a partir do voto de cinco desembargadores mais o presidente do Tribunal. O relator é o desembargador Abel Gomes.