TRF-2: suspensão de posse de Cristiane Brasil não acarreta risco à ordem pública

Ao recusar nesta terça-feira, 9, o recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) e manter a suspensão da posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como nova ministra do Trabalho, o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 2º Região, o desembargador federal Guilherme Couto de Castro disse que a liminar do juiz federal Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói (RJ), não é capaz de causar grave lesão à ordem econômica e uma “tumultuária inversão da ordem jurídica e administrativa”.

“No caso, a decisão atacada não tem o condão de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. E a suspensão não é apta a adiantar, substituir ou suprimir exame a ser realizado na via judicial própria. Basta dizer que nem cópia da decisão foi trazida no pedido de suspensão e os argumentos elencados, quanto à competência para escolher e indicar seus ministros, é matéria eminentemente de mérito”, diz trecho da decisão.

O magistrado entendeu que a questão pode ser resolvida na apreciação da ação popular, que ainda terá o mérito julgado pela primeira instância.