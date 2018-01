TRF-2 deve decidir nesta terça sobre posse de Cristiane Brasil como ministra

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) deve decidir ainda nesta terça-feira, 9, sobre a legalidade da posse da ministra do Trabalho, Cristiane Brasil (PTB-RJ), segundo estimou a assessoria do tribunal. Cristiane, que é deputada federal pelo PTB (RJ), foi nomeada para o cargo pelo presidente Michel Temer semana passada. A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com recurso no TRF-2 contra a suspensão da posse da deputada federal.

A suspensão foi decidida pelo juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal Criminal de Niterói (RJ), nesta segunda-feira. Ele estabeleceu multa de R$ 500 mil a cada agente público que descumprir a decisão. A posse de Cristiane estava marcada para esta terça, mas continua sem previsão para ocorrer.

A decisão do juiz atendeu a um pedido de liminar em uma das seis ações populares protocoladas na Justiça Federal do Rio pelo grupo Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes.