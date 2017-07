Três de 94 deputados da oposição não declaram voto sobre denúncia

De 94 deputados do PT, PCdoB, PSOL e PDT, três não declaram voto sobre a admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer para o placar da denúncia do jornal O Estado de S. Paulo. Os demais representantes dos quatro partidos se declaram favoráveis à investigação pelo Supremo Tribunal Federal.

Os deputados Gabriel Guimarães (PT-MG) e Damião Feliciano (PDT-PB) não quiseram declarar o voto, já Roberto Goés (PDT-AP) disse estar indeciso.

LEIA TAMBÉM: Ministro do STJ mantém ordem de prisão de empresário da Abreu e Lima

Enquanto o Congresso está de recesso, nos bastidores da República governo e aliados negociam votos para barrar a denúncia na Câmara. No placar da denúncia do Estado, 218 ainda não declararam voto abertamente e, destes, a maioria é da base aliada do governo.