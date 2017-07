Torquato diz estar engajado na análise de demarcação de área indígena

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse na tarde desta quinta-feira, 27, que está “engajado” na análise “caso a caso” dos processos de demarcação de áreas indígenas. Em entrevista coletiva, ele relatou que se comprometeu com lideranças do setor a avaliar a situação de cada processo, minimizando os efeitos da decisão do presidente Michel Temer de usar como parâmetro a polêmica sentença do Supremo Tribunal Federal (STF) que impôs limites à demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima.

Na semana passada, Temer assinou parecer vinculante preparado pela Advocacia Geral da União (AGU) para estabelecer diretrizes definidas pelo STF, como autorização para construir estradas e redes de comunicação na reserva e proibição de aumento da área. Torquato Jardim não demonstrou que irá desrespeitar o parecer vinculante, mas ressaltou que a decisão não deverá ser aplicada “automaticamente”. Ele avaliou que é possível atender às demandas das comunidades indígenas, com mecanismos legais e indenizações a não índios, especialmente em casos em que é preciso aumentar o espaço das terras.

O ministro disse que, “por lei”, deve cumprir a determinação do parecer vinculante, mas que isso não exclui o “diálogo” com os índios. “Esse diálogo foi estabelecido com a decisão de se resolver a questão caso a caso”, disse.