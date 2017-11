Toffoli diz que tratou de ‘assuntos gerais’ em encontro com Temer no Alvorada

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta segunda-feira, 20, que tratou de “assuntos gerais” no encontro com o presidente Michel Temer ocorrido na manhã do último domingo (19) no Palácio da Alvorada. A conversa durou cerca de meia hora.

“Foi só um bate-papo. Eu sempre me dei muito bem com ele (Temer), foi um bate-papo de assuntos gerais, conversamos sobre coisas gerais, nada específico. Era um bate-papo informal”, disse Toffoli a jornalistas, ao participar da abertura do XI Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Brasília.

Toffoli é atualmente o vice-presidente do STF e assumirá a presidência da Corte em setembro do ano que vem, substituindo a ministra Cármen Lúcia.