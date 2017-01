Toffoli diz que decisão sobre inquéritos da Lava Jato cabem à presidência do STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta sexta-feira (20) que, com a morte do ministro Teori Zavascki, a decisão sobre o futuro dos inquéritos da Operação Lava Jato caberá à presidência da Corte. Ele, no entanto, não quis opinar sobre qual seria o melhor caminho a ser tomado pela presidente do STF, Cármen Lúcia, e disse que ainda estava muito abalado com o acidente aéreo que tirou a vida de Teori e outras quatro pessoas na quinta-feira, em Paraty, no Rio de Janeiro.

“Eu nem enterrei o meu amigo ainda. Depois a gente conversa. Eu era muito amigo dele”, disse Toffoli.

LEIA TAMBÉM: Velório de Teori será na sede do TRF de Porto Alegre

O ministro, que estava de férias fora do Brasil, está retornando ao País e espera chegar neste sábado em Porto Alegre para acompanhar o velório de Teori, que será realizado na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A data e o horário ainda não foram definidos, porque dependem da liberação do corpo do ministro pelo Instituto Médico Legal (IML).