Toffoli critica PGR e se opõe à abertura de ação por suposto desvio de R$ 37 mil

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, criticou na manhã desta terça-feira, 21, a atuação da Procuradoria-Geral da República (PGR) e se opôs à abertura de uma ação penal na Corte para apurar indícios de desvios de recursos públicos no valor de R$ 37,8 mil. Em um curto voto, Toffoli disse ter a impressão de querer se transformar o âmbito do processo penal num “órgão de controle do ponto de vista da aplicação de recursos públicos”.

O caso girou em torno de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o deputado Francisco Ariosto Holanda (PDT-CE), um assessor parlamentar e o proprietário de uma empresa de locação de automóveis em um esquema de simulação de aluguel de veículos para desviar recursos públicos entre 2013 e 2014.

LEIA TAMBÉM: Deltan Dallagnol: hoje não tenho pretensão política

Ao todo, teriam sido simulados cinco contratos de locação referentes a dois veículos. De acordo com o MPF, o objetivo do “ajuste espúrio visava a apropriação ilícita de recursos públicos da Câmara dos Deputados, por meio de reembolso de cota para o exercício da atividade parlamentar, sem a efetiva contraprestação do serviço contratado”, no valor de R$ 37,8 mil. A pena prevista para o crime de peculato é de dois a 12 anos de prisão e multa.