Teste nuclear da Coreia do Norte é ‘apavorante’, diz Aloysio Nunes

O teste nuclear da Coreia do Norte é “apavorante” e indica que o mundo está ficando cada vez mais perigoso, disse neste domingo na China o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Segundo ele, a declaração final da reunião de cúpula dos Brics condenará a detonação, que foi a sexta e mais potente já realizada por Pyongyang.

O chanceler afirmou que o Brasil manterá aberta sua embaixada na capital norte-coreana, dirigida pelo encarregado de negócios Cleiton Schenkel. “É um funcionário corajoso, que está cumprindo bem o seu papel, sobretudo para nos dar informações sobre o que acontece no país, que é um ponto nevrálgico da política mundial. Nós vamos mantê-lo lá.”

A explosão ocorreu poucas horas antes de o presidente da China, Xi Jinping, receber os líderes do Brasil, Rússia, Índia e África do Sul para a 9ª Cúpula dos BRICS. Pequim é o principal aliado externo da Coreia do Norte e sofre pressão crescente para conter o programa nuclear de Kim Jon-un.