Termo que dirige meu governo é o diálogo com Congresso e a sociedade, diz Temer

Em visita ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira para o lançamento do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado e municípios, o presidente Michel Temer disse que a palavra chave do evento é “integração”. Temer disse ter se sentido inspirado pelos que discursaram antes dele e elogiou o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB).

Em um discurso improvisado, o presidente pegou como gancho a fala do governador, que, momentos antes, fez menção “ao diálogo”. Segundo Temer, esse é o lema do governo federal. “O termo que dirige meu governo é o diálogo com o Congresso e com a sociedade. Isso permitiu chegarmos hoje com queda do desemprego, inflação e juros mais baixos”, afirmou.

“Vou convidar o governador Pezão para fazer todos os meus discursos. Ele falou que o nosso governo é o governo diálogo e a palavra-chave aqui (do evento no Rio) é a integração”, disse Temer, durante a cerimônia, que contava ainda com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e autoridades da Polícia Militar do Rio, que há poucos dias protagonizaram um bate-boca pela imprensa por conta da declaração do ministro de que o alto comando da PM fluminense estaria envolvido com o crime organizado.