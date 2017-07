Termina reunião de Alckmin com Rodrigo Maia

Terminou por volta das 23h desta segunda-feira, 24, a reunião entre o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e dirigentes do Democratas, no Palácio dos Bandeirantes. O encontro durou cerca de uma hora e meia e contou com a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), do ministro da Educação, Mendonça Filho (PE), do senador e presidente da sigla, José Agripino Maia (RN), e dos deputados Efraim Filho (PB) e Rodrigo Garcia (SP).

Os convidados foram embora sem falar com a imprensa. Segundo a assessoria do governador paulista, a reunião tratou da conjuntura política e das reformas que tramitam no Congresso.

