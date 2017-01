Teori receberá extrema-unção do arcebispo metropolitano de Porto Alegre

O arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, aceitou um convite da família do ministro Teori Zavascki para realizar a extrema-unção, entre as cerimônias fúnebres do ministro, que estão previstas para este sábado em Porto Alegre.

Ainda não está definido se a extrema-unção será realizada no velório, que acontecerá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, ou no sepultamento do ministro, que deve acontecer no Cemitério Parque Jardim da Paz, também na capital gaúcha.

O velório ainda não tem hora marcada, porque depende da chegada do corpo do ministro, que na tarde desta sexta-feira ainda se encontrava no Rio de Janeiro. É possível que o corpo chegue ainda na noite desta sexta-feira a Porto Alegre, mas o velório, de todo modo, ficaria para a manhã do sábado, no plenário do TRF-4, no segundo andar da Corte.

As primeiras horas do velório devem ser reservadas para a família de Teori, conforme o desejo expressado ao tribunal. Só depois os amigos e autoridades poderão prestar condolências ao ministro. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, e a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, já confirmaram presença. O presidente Michel Temer também deve comparecer.