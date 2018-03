Tenho certeza de que Alckmin deixa governo em boas mãos, diz Arnaldo Jardim

O secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, enalteceu nesta segunda-feira, 19, o vice-governador, Márcio França, que assumirá o Executivo estadual a partir de abril, com a saída do governador Geraldo Alckmin para se dedicar à campanha eleitoral à Presidência. “Tenho certeza de que Alckmin deixa o governo em boas mãos, com Márcio França”, disse Jardim durante evento na sede do governo do Estado, na capital paulista, chamado “Ato pela Agricultura: Alimento, Renda e Futuro”. O secretário de Agricultura também chamou a atenção da plateia para o governador. “Temos aqui o povo que produz, o pesquisador, empreendedor, grandes e pequenos proprietários, o que mostra que São Paulo não é terra de gladiadores, é terra de construtores, é terra de Geraldo Alckmin, nosso governador”, falou Jardim.

O secretário aproveitou a ocasião para mencionar uma série de ações recentes da Secretaria. Uma delas foi a assinatura do decreto, anunciada hoje, que autoriza o aumento no teto do Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social (PPAIS) e do subprograma PPAIS Leite. Com isso, produtores que comercializam produtos para o Estado de São Paulo poderão acessar crédito de até R$ 30 mil por ano para comercialização e mais R$ 30 mil para leite, ou seja, R$ 60 mil por unidade familiar por ano. Até então, o teto era de R$ 22 mil por programa. O incremento, de 26,6%, passa a vigorar neste mês.

O secretário anunciou também que o governo estadual dará início à implementação do programa Microbacias 3, que apoia práticas agrícolas com baixa emissão de carbono no Estado de São Paulo. “É a versão paulista do programa ABC (do governo federal, que tem o mesmo propósito).” Divulgou, em seguida, que mais 13 municípios paulistas receberão obras do programa Melhor Caminho, voltado à melhoria das condições de estradas no meio rural. Jardim mencionou, além disso, o programa que fará o monitoramento de todas as compras públicas da agricultura familiar, comparando os valores contratados e aplicados. E informou que o governo do Estado vai remeter (ao Congresso) novo projeto de lei que tratará sobre regras para defensivos agrícolas.