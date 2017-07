Temer volta a Brasília após reunião com criminalista

São Paulo, 02/07/2017 – O presidente Michel Temer voltou a Brasília após ter passado o sábado em São Paulo em reunião com seu advogado, o criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Conforme informações de sua assessoria de imprensa, o presidente está de volta à capital do País desde a última noite. A agenda do presidente não prevê compromissos oficiais neste domingo.

No encontro de sábado, Temer leu os argumentos que serão levados à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para rebater a acusação do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O PGR afirma que Temer praticou o crime de corrupção passiva ao lado de seu ex-assessor Rodrigo Rocha Loures.

