Temer vai a SP falar com investidores e, antes, tenta agenda positiva em Brasília

Um dia depois de o governo anunciar a revisão das metas fiscais, o presidente Michel Temer vai participar, em São Paulo, da 18ª Conferência anual do banco Santander. A ideia de falar com investidores tem como objetivo minimizar o desgaste da condução da economia e também tentar reforçar o discurso de compromisso com o ajuste fiscal.

Antes, em Brasília, o presidente recebe no Palácio do Planalto, às 10h30, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e às 11h, numa tentativa de agenda positiva e para agradar setores empresariais, Temer realizará uma cerimônia de assinatura de decreto que reconhece os supermercados como Atividade Essencial.

LEIA TAMBÉM: AO VIVO: Ministros votam cassação da chapa Dilma-Temer