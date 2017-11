Temer será submetido nesta noite a cateterismo em SP, confirma assessoria

O presidente Michel Temer vai ser submetido a um cateterismo no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, confirmou nesta sexta-feira, 24, a assessoria de imprensa do Planalto. O procedimento será realizado ainda hoje e o presidente deve passar a noite no hospital, que deve soltar um primeiro boletim médico esta noite. Neste sábado, 25, os médicos darão uma entrevista coletiva, ainda sem hora definida.