Temer se reúne com ministra da AGU

Com poucos parlamentares em Brasília, o presidente Michel Temer recebeu alguns ministros nesta segunda-feira, 24, no Palácio do Planalto. Neste momento, Temer está reunido com a ministra da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça.

Mais cedo, às 13h, o presidente de se reuniu com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. A pasta está elaborando um programa de demissão voluntária para servidores públicos federais.

Na sequência, Temer esteve com o deputado Aníbal Gomes (PMDB-CE) e também recebeu o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB).