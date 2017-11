Temer reuniu-se com Imbassahy no Planalto

O ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, se encontrou nesta quarta-feira, 22, com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, pouco antes de a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informar que o tucano permanece até o momento no cargo.

Imbassahy participou hoje de reunião da executiva do PSDB pela manhã. Depois disse que iria participar de almoço no Palácio da Alvorada com o presidente e governadores, no entanto, segundo a assessoria do Planalto, ele não compareceu. Em meio a esse tempo, fontes do governo começaram a dar como certa sua substituição pelo deputado Carlos Marun (PMDB-MS), informando até que a posse poderia ocorrer hoje junto com a de Alexandre Baldy no Ministério das Cidades.

LEIA TAMBÉM: Maia: ministros do Supremo estão citados numa conversa entre dois irresponsáveis

Após o almoço, ao chegar no Planalto, entretanto, o presidente teve o encontro com o tucano e sua assessoria informou oficialmente que ele permanece por enquanto no cargo. A Secom confirmou que há conversas sendo feitas em torno da possível substituição do tucano pelo deputado Carlos Marun, mas que o presidente Michel Temer ainda vai fazer novas conversas para bater o martelo.