Temer reúne líderes para acelerar tramitação de denúncia na CCJ

O presidente Michel Temer reuniu ministros de Estado e líderes do governo no Congresso na noite deste domingo no Palácio da Alvorada, para garantir uma rápida tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara da denúncia contra ele apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo aliados, Temer demonstrou preocupação com uma possível morosidade dos parlamentares e o consequente “sangramento” do País.

No encontro, os principais nomes do governo atuaram para garantir que a comissão tenha quórum suficiente nesta segunda-feira. Com 66 membros, a CCJ necessita de ao menos 34 deputados presentes para começar os trabalhos.

LEIA TAMBÉM: PT abre Congresso defendendo candidatura de Lula

Por isso, nomes como Aguinaldo Ribeiro (PP-B), líder do governo na Câmara, e André Moura (PSC-SE), líder do governo no Congresso, passaram o domingo ligando para parlamentares do colegiado com o objetivo de se certificar de que os deputados estarão presentes no Congresso. Ao final, eles conseguiram chegar a um número de 39 deputados que devem comparecer à CCJ.