Temer recebeu pelo menos 19 deputados e deve fazer pronunciamento após resultado

O presidente Michel Temer recebeu, conforme atualização de agenda oficial divulgada no início da tarde, 19 parlamentares em reuniões ocorridas na manhã desta quarta-feira (2). Agora à tarde, não há compromissos marcados, mas auxiliares dizem que Temer acompanha a sessão na Câmara e está em contato direto com o Congresso. Caso a denuncia contra ele seja mesmo derrubada, o presidente deve fazer um pronunciamento à nação destacando ações de futuro do governo.

O primeiro deputado a ser recebido pelo presidente foi Fábio Faria (PSD/RN), que participou da agenda com o ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações) e com o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria.

Na agenda com o deputado Zé Silva, que contou com a presença dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil); Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento), o deputado André Moura (PSC/SE), líder do governo no Congresso Nacional, também esteve presente.