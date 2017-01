Temer recebeu Padilha, Moreira Franco e Ricardo Barros

O presidente Michel Temer chegou no início da tarde em Brasília e fez ao menos três reuniões nesta segunda-feira, 2, no Palácio do Planalto. Assim que chegou, o presidente reuniu-se com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, para despachos internos e organização de agenda de trabalho.

Depois, às 14 horas, o presidente recebeu o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Na sequência, Temer encontrou com o secretário de Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco. As reuniões, segundo a assessoria do Planalto, são de rotina de trabalho, sem uma pauta específica.

