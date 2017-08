Temer recebe presidente do Paraguai e à tarde tem encontro com Ilan Goldfajn

O presidente Michel Temer recebe na manhã desta segunda-feira, 21, no Palácio do Planalto o presidente do Paraguai, Horacio Cartes. Depois de uma reunião bilateral, o presidente oferece um almoço no Itamaraty a Cartes.

Além da reunião com o colega paraguaio, a agenda do presidente desta segunda prevê ainda uma reunião com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, às 15h30.

Na semana passada, o plenário do Senado aprovou o Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória 775, que disciplina o registro de garantias ligadas a operações realizadas no mercado financeiro. A proposta, de interesse do Banco Central, vai agora à sanção do presidente Temer.