Temer recebe Meirelles na manhã desta segunda-feira no Palácio do Planalto

O presidente Michel Temer está no Palácio do Planalto e já recebeu o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em reunião por volta das 11h desta segunda-feira, dia 8. Ao meio-dia, Temer tem encontro marcado com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes.

Até a publicação desta matéria, apenas os dois compromissos haviam sido informados na agenda do presidente, que passou o fim de semana na capital paulista. Na semana passada, por recomendações médicas, Temer diminuiu o ritmo de trabalho e despachou parte de cada dia na residência oficial, o Palácio do Jaburu.

