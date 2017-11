Temer recebe Eduardo Braga, deputados e lança pacote digital para trabalhador

O presidente Michel Temer tem nesta terça-feira, 21, uma agenda cheia de encontros com parlamentares de diferentes partidos. Entre uma audiência e outra, o peemedebista dará uma pausa às 11h30 para relançar alguns projetos voltados para o trabalhador. Também, no início da noite, o presidente terá uma reunião com representante do setor de seguros.

O primeiro compromisso de Temer, marcado para as 9h, é com o senador Eduardo Braga, do PMDB Amazonas. Depois, recebe o líder do Podemos na Câmara, deputado Ricardo Teobaldo (PE). Ainda pela manhã, Temer conversará com os deputados Wladimir Costa (SD-PA), Carlos Melles (DEM-MG) e Simão Sessim (PP-RJ). Nessa reunião com Sessim, também estará presente Farid Abrão, que é prefeito de Nilópolis (RJ).

Às 11h30, ao lado do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, Temer participa da cerimônia de lançamento da Plataforma Digital do Programa Emprega Brasil, pacote com quatro ações que, segundo o governo, irão melhorar e modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores. As medidas são: Carteira de trabalho Digital, Sine Fácil 2.0, Seguro-Desemprego Web e Escola do Trabalhador.