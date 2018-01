Temer recebe diretor da Polícia Federal no Palácio do Planalto

Enquanto prepara junto com a sua defesa as repostas para as 50 perguntas que lhe foram encaminhadas pela Polícia Federal (PF) no inquérito sobre suposto esquema de corrupção no Porto de Santos (SP), o presidente Michel Temer recebeu na manhã desta segunda-feira, 15, no Palácio do Planalto, o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia.

O encontro foi incluído pela manhã na agenda oficial e contou com a participação do subchefe de Assuntos Jurídicos da casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, que está substituindo o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), que está em férias.

O tema do encontro, segundo o Broadcast apurou, foi segurança pública e o papel da Polícia Federal nas ações desta área.