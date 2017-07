Temer recebe advogado Antonio Claudio Mariz antes da entrega de defesa à Câmara

O presidente Michel Temer vai recebe seu advogado Antonio Claudio Mariz no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 5. O encontro ocorre antes da ida de Mariz nesta tarde à Câmara para apresentar a defesa de Temer contra a denúncia por corrupção passiva na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A agenda de Temer, que foi atualizada no final da manhã, também informa que o presidente está reunido com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O encontro dos dois ocorre no Palácio do Planalto e começou às 13h.

Temer também dará continuidade à ‘maratona’ de conversas iniciadas ontem com deputados federais. A versão atualizada da agenda traz reuniões de Temer nesta tarde com três deputados – Luis Tibé, líder do PTdoB na Câmara (14h30); Roberto Lucena (PV-SP); e Silvio Torres (PSDB-SP).