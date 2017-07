Temer recebe 22 ministros em reunião antes de viagem à Alemanha

O presidente Michel Temer convocou na noite desta quarta-feira, 5, de última hora, uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, antes de embarcar para a Alemanha, onde participa da reunião do G-20. No dia em que os advogados entregaram na Câmara a defesa de Temer contra a denúncia por corrupção passiva, o presidente está reunido com 22 ministros e secretários executivos. O encontro é fechado.

Segundo apurou a reportagem, a ideia de Temer ao convocar o encontro de última hora foi para pedir que os ministros trabalhem para reforçar a agenda positiva do governo e continuem se reunindo com parlamentares para tentar segurar a denúncia que está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Nos últimos dois dias, Temer e os ministros palacianos receberam cerca de cem parlamentares.

Na quinta-feira, 6, pela manhã, antes de embarcar, a previsão é de que o presidente participe de um evento de mudanças no Fies, às 10 horas no Planalto. A previsão é de que ele retorne ao Brasil na madrugada de sábado para domingo.