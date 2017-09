Temer: penso que ainda vamos conseguir aprovar reforma previdenciária

O presidente Michel Temer disse hoje que acredita que ainda conseguirá aprovar a Reforma da Previdência em seu governo. Em rápida entrevista ao Jornal da Band, Temer destacou o caráter reformista de sua gestão, comemorou os últimos dados da economia brasileira, que mostram crescimento, ainda que pequeno, do PIB, ressaltou a “relação sólida” do Brasil com a China e considerou que a reunião de cúpula do Brics “dará ótimos resultados”.

“É impressionante como o Brasil cresceu nesse período”, disse Temer referindo-se ao tempo de duração de sua gestão à frente da Presidência da República. “Foram mais de 720 mil empregos gerados, criados, nos últimos noventa dias. Portanto, o País vem crescendo”, acrescentou, assinalando que a “modernização trabalhista”, como ele chama as recentes mudanças na CLT, ocorreu “precisamente nesse período”, e, segundo ele, com diálogo intenso de empregados e empregadores. Temer lembrou que, além da reforma trabalhista, foram aprovadas mais de “14, 15” medidas provisórias propostas pelo Poder Executivo nesse período. “O Brasil não parou e nem vai parar”, afirmou.

Perguntado sobre como está a articulação da base de apoio do governo no Congresso para a aprovação da Reforma da Previdência, Temer disse que isso “está sendo feito agora” e que os esforços para isso estão ocorrendo. “Eu penso que ainda nós vamos conseguir aprovar a reforma da previdenciária”, disse, listando que outras três reformas já foram feitas no seu governo: Teto de Gastos, Reforma Trabalhista e a Reforma do Ensino Médio. Temer disse ainda que outra reforma em vista será a da “simplificação” tributária.