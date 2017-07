Temer pede ‘mobilização política’ a ministros

No dia em que entregou à Câmara sua defesa contra a denúncia por corrupção passiva, o presidente Michel Temer convocou de última hora uma reunião ministerial e pediu que os auxiliares se mobilizem no Congresso para defender o governo.

Em encontro no Palácio do Planalto com 22 representantes de ministérios, Temer fez críticas ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e comentários sobre a indicação do deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) para a relatoria da denúncia contra Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, segundo relatos de participantes. Zveiter é considerado uma “incógnita” por auxiliares do Planalto, mesmo sendo do partido de Temer.

LEIA TAMBÉM: Defesa de Lula pede imediata suspensão da ação do tríplex

Envolvido pessoalmente na articulação com o Congresso – o presidente recebeu pelo menos 48 deputados nos últimos dois dias -, Temer quer contar com a participação dos ministros para tentar obter os votos necessários para barrar a denúncia – são necessários 34 dos 66 votos na CCJ para conseguir o objetivo.