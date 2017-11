Temer pede apoio a Aécio e recebe Pedro Parente no Planalto

Poucas horas antes da convenção do PSDB, o presidente Michel Temer recebeu no Palácio do Jaburu, residência oficial, o senador tucano Aécio Neves (MG), que é presidente licenciado do PSDB. Segundo interlocutores do presidente, ele fez um apelo pela reforma da Previdência e pediu apoio do tucano na reunião que ocorrerá ainda nesta quarta-feira, 22, na qual a legenda discutirá apoio à reforma da Previdência e o desembarque do governo Temer. O compromisso com Aécio não constava inicialmente na agenda oficial do presidente, mas a página com o encontro foi atualizada na internet .

Temer também tem reunião nesta manhã com o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Conforme mostrou o jornal O Estado de S. Paulo nesta quarta, o anunciado desembarque do PSDB do governo Michel Temer após a convenção que o partido realizará no dia 9 de dezembro não vai abranger os tucanos em cargos de segundo e terceiro escalões.

Interlocutores diretos do presidente descartaram veementemente uma possível saída de Parente. Segundo auxiliares de Temer, não há “nenhum horizonte” de troca no comando da estatal. Fontes do Planalto destacaram ainda que a escolha de Parente para o cargo não é fruto de nenhuma composição partidária e que ele foi escolhido por questões técnicas.