Temer passa fim de semana em Brasília sem compromissos oficiais

O presidente Michel Temer já está em Brasília, onde passará o final de semana. De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, Temer está no Palácio do Jaburu e não tem compromisso oficial previsto.

Temer estava em São Paulo desde quinta-feira, quando participou da inauguração de uma escola em Praia Grande que leva o nome de seu irmão Fued Temer.

LEIA TAMBÉM: STF suspende liminares que mandavam pagar R$ 700 milhões a servidores gaúchos

Mais cedo, o presidente deixou sua residência na capital paulista pouco antes das 10 horas da manhã, e seguiu para o aeroporto de Congonhas. Ele decolou por volta de 10h30.