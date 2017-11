Temer participará de posse de novo diretor-geral da PF

O presidente Michel Temer participa daqui a pouco de cerimônia de transmissão de cargo de diretor-geral da Polícia Federal ao delegado Fernando Queiroz Segovia. Ele assume o cargo no lugar de Leandro Daiello. O evento acontecerá na sede do Ministério da Justiça. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Justiça, na cerimônia apenas Daiello, Segovia e o ministro da Justiça, Torquato Jardim, a quem a PF é subordinada, farão discursos. O novo diretor-geral da PF deve conceder uma coletiva de imprensa ao final do evento.

Ex-superintendente no Maranhão, adido na África do Sul e integrante da corregedoria da corporação até ser indicado ao cargo de diretor pelo presidente Michel Temer, Segovia tem pela frente o desafio de dar continuidade às grandes investigações de combate à corrupção iniciadas por seu antecessor, Leandro Daiello, e como meta pessoal a unificação da instituição.

LEIA TAMBÉM: Alckmin diz que sempre defendeu prévias: 'democracia começa dentro de casa'

Além da administração da PF, o novo diretor-geral também tem pela frente o desafio de esvaziar as suposições levantadas sobre o apadrinhamento político responsável pela sua condução ao cargo. Ao Estado, o novo diretor-geral negou a indicação política de seu nome para o cargo e disse que não tem relação com o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) e com o ex-presidente José Sarney, ambos do PMDB. Sobre o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, o delegado afirmou que a relação se deu por causa de um convite para criação de um gabinete de segurança institucional na corte.