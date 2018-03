Temer participa nesta noite de evento no Itamaraty

O presidente Michel Temer participará na noite desta quinta-feira, às 20 horas, do Fórum dos Governadores do Consórcio Brasil Central, que acontece no Palácio do Itamaraty. O evento foi incluído há pouco na agenda oficial.

Nesta noite acontecerá o jantar de abertura do evento, que faz parte das atividades do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC). A previsão é que estejam presentes representantes dos governos de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Maranhão, Tocantins e do Distrito Federal.

Agenda

A Secretaria de Comunicação da Presidência divulgou nesta noite uma atualização de agenda e incluiu uma série de reuniões. Inicialmente Temer teria apenas despachos internos.

Depois da reunião no Palácio do Jaburu com ministros palacianos pela manhã, Temer recebeu no Planalto o senador Fernando Bezerra (MDB-PE). Na sequência esteve com o líder do governo no Senado, senador Romero Jucá (MDB-RR).

Temer também recebeu o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho; e às 16 horas, teve reunião com o ministro Ilan Goldfajn, presidente do Banco Central do Brasil, que veio acompanhado de Carolina de Assis Barros, que ocupará o cargo de diretora de administração do BC.

Às 17h30, Temer recebeu o senador Eduardo Braga (MDB/AM) e às 18 horas esteve com o deputado Fábio Faria (PSD/RN).