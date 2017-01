Temer participa de solenidade em homenagem às vítimas do Holocausto, em São Paulo

O presidente Michel Temer participa, neste momento, de um ato solene em homenagem às vítimas do Holocausto. A cerimônia ocorre na sinagoga Etz Chaim, em São Paulo.

Temer veio a capital paulista neste domingo especialmente para o evento e deve retornar à Brasília após o término da solenidade. O ato é promovido pela Congregação Israelita Paulista (CIP), em conjunto com a Confederação Israelita do Brasil e a Federação Israelita do Estado de São Paulo.

Além do presidente, também estão presentes na solenidade o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o ministro das Relações Exteriores, José Serra.