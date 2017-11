Temer participa de inauguração de hospital em RO e faz evento em Brasília à tarde

O presidente Michel Temer deixou Brasília por volta das 9h com destino a Porto Velho (RO) para participar da Inauguração da unidade Amazônia do Hospital de Amor (novo nome do Hospital de Câncer de Barretos). Temer deve aproveitar o evento também para fazer afagos a parlamentares da região, já que trará em sua comitiva deputados e senadores do Estado. A previsão é que Temer chegue por volta das 11h30 (horário de Brasília).

O Hospital do Amor – Amazônia terá capacidade para atender 9 mil pacientes por mês e, segundo o governo, com a habilitação do hospital como unidade de alta complexidade em oncologia, ela passará a receber recursos da União.

LEIA TAMBÉM: Paes e aliado continuam sob investigação no STF

Temer, que nesta quarta-feira, 22, dedicou boa parte do dia a negociações em torno da Previdência e da reforma ministerial, investirá nesta quinta-feira (24) em eventos tidos como agenda positiva. No retorno a Brasília, no fim do dia, o presidente participa de Cerimônia de Lançamento da Política de Inovação – “Educação Conectada”, ao lado do ministro da Educação, Mendonça Filho.