Temer participa de duas cerimônias e reúne outra vez equipe econômica

Depois, no Palácio do Planalto e ainda pela manhã, Temer recebe novamente os ministros da área econômica e dos do Planalto para mais uma reunião após um encontro de mais de três horas na véspera. O encontro dessa quinta-feira, porém será estendido a lideres. O governo tenta alternativas para não ter que rever a meta de déficit fiscal de R$ 139 bilhões e também para o Refis, que devido a mudanças no congresso frustrou a expectativa de receita.

O presidente Michel Temer participa na manhã desta quinta-feira, 10, de cerimônia na sede da Advocacia Geral da União ao lado da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lucia. O evento celebrará a assinatura de Acordos de Cooperação entre a AGU e Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal.

Também estarão presentes: Romero Jucá (PMDB/RR), líder do Governo no Senado Federal; Deputado André Moura (PSC/SE), líder do Governo no Congresso; Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB), líder do Governo na Câmara dos Deputados; Deputado Lelo Coimbra (PMDB/ES), líder da Maioria na Câmara.

À tarde, em mais uma chamada agenda positiva, Temer fará no Planalto, mais uma vez, uma cerimônia de Anúncio de Distribuição dos Resultados do FGTS. O presidente vem destacando há algum tempo em seus discursos que a liberação das contas inativas do FGTS foi uma medida estimulante para a economia.

