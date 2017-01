Temer nomeia Renato Dias para diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal

O presidente Michel Temer nomeou Renato Antônio Borges Dias para o cargo de diretor-geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF), órgão ligado ao Ministério da Justiça. Foi exonerada do mesmo cargo Maria Alice Nascimento Souza.

Também foi nomeado João Batista Moraes de Andrade como membro do conselho de administração da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) como representante do Ministério da Cultura. As nomeações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 24.

